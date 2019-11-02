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Kaymakam Demirayak'tan kurtuluş mesajı

7 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Muratlı'nın Kurtuluşu'nun 97. yıl dönümünde kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Demirayak'tan kurtuluş mesajı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Muratlı'nın Kurtuluşu'nun 97. yıl dönümünde kutlama mesajı yayımladı.


Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, 2 Kasım mesajında, "Milletimiz vatanı uğruna şehit ve gazi olmayı her zaman kutsal bir görev saymış, Kurtuluş Savaşı yıllarında da ülkemizin dört bir yanında onurlu mücadeleler vermiştir. 97 yıl önce bugün ilçemizde hiçbir vesayeti kabul etmeyen ecdadımız, güzel Muratlı'mızı 2 Kasım 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtarmıştır. Kutsal vatan topraklarımızın her bir karışı için kahramanlıkla mücadele vererek milletimiz için göğsünü siper etmiş başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyor, Allah'tan milletimize bir daha o karanlık günleri yaşatmaması dileği ile Muratlı'mızın Kurtuluş Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - TEKİRDAĞ

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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
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