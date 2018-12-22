Son Dakika Haberleri: Kaymakam Demirayak, "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

Kaymakam Demirayak, "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

2 saat önce

Hayrabolu Kaymakam Vekili İsmail Altan Demirayak, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaymakam Demirayak,
Hayrabolu Kaymakam Vekili İsmail Altan Demirayak, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


Demirayak, AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması için seçkideki AA foto muhabiri ve muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.


Kaymakam Demirayak, yarışmada "haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", "yaşam" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın " İstanbul'da Dolunay" ve "spor" kategorisinde Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" isimli fotoğraflarına oy verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:17 Kaynak: AA

İsmail Altan Demirayak, Hayrabolu, Anadolu Ajansı, Güncel
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