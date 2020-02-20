Kaymakam Demirçin'den Dicle Gençlikspor'a malzeme yardımı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kaymakam Demirçin'den Dicle Gençlikspor'a malzeme yardımı - Son Dakika Spor

Kaymakam Demirçin'den Dicle Gençlikspor'a malzeme yardımı

12 dakika önce

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, ilçedeki sentetik futbol sahasında idman yapan Dicle Gençlikspor oyuncularını ziyaret ederek, takıma kulüp malzemesi yardımında bulundu.

Kaymakam Demirçin'den Dicle Gençlikspor'a malzeme yardımı, System.String[]

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, ilçedeki sentetik futbol sahasında idman yapan Dicle Gençlikspor oyuncularını ziyaret ederek, takıma kulüp malzemesi yardımında bulundu.


Kaymakam Demirçin'in ziyareti sırasında İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Özyurt, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Dicle İlçe Müdürü Melik Aslan ile kulüp yöneticileri hazır bulundu. Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin burada yaptığı konuşmada, ilçe gençlerine her anlamda destek olmaya ve onlarla birlikte olmaya devam edeceklerini söyledi.


Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, Dicle Gençlikspor'a kulüp yardımında bulunduktan sonra, takım oyuncularıyla da yaklaşık yarım saat süren bir maç yaptı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Futbol, Dicle, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kan donduran kaza! Havada taklalar atan kadının kafası aracın arka camından içeri girdi
Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeninin cenazesi morgdan alındı Erling Haaland'ın Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı Jose Mourinho, Ozan Tufan'a kancayı taktı

Son Dakika Haberleri
11:04 Ebru Polat günlerdir yüzünü gizlediği sevgilisini ilk kez paylaştı
10:46 Ben Affleck Jennifer Garner'dan boşandığına pişman!
10:38 Gülben Ergen'den Yıldız Tilbe'ye 'bravo'
10:45 Alkollüyken kaza yapan Ahmet Kural, ehliyetini kaptırdığı yönündeki haberleri yalanladı
09:51 "Paris'te Bir Padişah, İstanbul'da Bir İmparatoriçe" sergisi açıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 11:23:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Demirçin'den Dicle Gençlikspor'a malzeme yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]