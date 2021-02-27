Kaymakam Demirer'den jandarmaya ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Demirer'den jandarmaya ziyaret
27.02.2021 10:47
Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Beşdam Köyü Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Beşdam Köyü Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal ile birlikte Beşdam Köyü Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. Burada vatani görevini yapan askerlerle bir süre sohbet eden Kaymakam Demirer, "Ülkenin her karış toprağında bu kutsal vazifeyi yerine getirmenin ayrı bir gururu ve onuru olduğunu biliyorum. Ancak bu karakollarda askerlik yapmanın bir başka heyecan ve ayrıcalığa sahip olacağını düşünüyorum. Beşdam karakolumuzda görev yapan kardeşlerimizi kutluyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum" dedi. - MUŞ
Son Dakika 13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz Son Dakika! 1 Mart'ta başlaması planlanan yüz yüze eğitim için, pazartesi günü toplanacak Kabine kararı beklenecek Cansu Dere ve Melis Sezen setten fotoğraf paylaştı, Seren Serengil'in yaptığı yorumu kimse anlayamadı Ölüm döşeğindeki hemşirenin itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı: 5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim Daha önce yere dökülen kayısı çağlasının kilosu şimdilerde 100 TL'den satılıyor Genç kıza sevgili tuzağı! Kaçırdıktan sonra toplu tecavüz edip işkence yaptılar Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller