Malazgirt Kaymakamı Demirer, ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sıkıntılarını dinledi - Son Dakika

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ziyaret ettikleri evlerde vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaymakam Demirer, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt ile Selçuklu Mahallesi'nde 4 çocuk annesi İpek Kopal'ı yaşadığı evinde ziyaret etti.

Ailenin taleplerini dinleyen Demirer, ardından 72 yaşındaki Übeydullah Olam ve aile fertleriyle bir araya geldi.

Ev ziyaretlerinin devam edeceğini belirten Demirer, amaçlarının vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek olduğunu söyledi.

Demirer, ziyaretleri sırasında çocuklara oyuncak dağıttı.