Kaymakam Demirer, gece yarısı yapılan güvenlik ve asayiş uygulamasına katıldı - Son Dakika
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Kaymakam Demirer, gece yarısı yapılan güvenlik ve asayiş uygulamasına katıldı

28.05.2022 12:28
Kaymakam Demirer, gece yarısı yapılan güvenlik ve asayiş uygulamasına katıldı

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, polis ekipleri tarafından ilçe merkezinde gece saatlerinde gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş uygulamasına katıldı.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, polis ekipleri tarafından ilçe merkezinde gece saatlerinde gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş uygulamasına katıldı.

Malazgirt'te polis ekipleri tarafından ilçenin farklı noktalarında oluşturulan uygulama noktalarını İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk ile katılan Kaymakam Demirer, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Polis ekiplerinin durdurdukları araç sürücülerinin kimlikleri ile belge kontrollerini yaparken, Genel Bilgi Taraması da (GBT) yapıldı. Denetimlerde durdurulan araçların sürücülerine trafikte yayalara öncelik tanınması, belirtilen hız sınırlamasına riayet etme, emniyet kemeri kullanma, telefon veya benzeri iletişim araçlarının trafikte kullanılmaması, trafik ışıklarına uyulması konularında uyarılarda bulunuldu.

Dron ile havadan destek veridi

Narkotik Suçlarla Mücadele, Ahlak Büro, Trafik Şube ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada trafik kontrolleri yapıldı, umuma açık yerler ve mekanlar denetlendi. Drone ile havadan destek verilen denetimlerde ilçede metruk binalar denetlendi. Kaymakam Demirer, durdurulan araçlarda sürücüler ile sohbet ederek, trafik kuralarına uydukları için kendilerine teşekkür etti. Operasyon sonunda Kaymakam Demirer ve Emniyet Müdürü Türk, operasyona katılan emniyet personeline teşekkür ettiler. - MUŞ

Kaymakam Demirer, gece yarısı yapılan güvenlik ve asayiş uygulamasına katıldı
Kaymakam Demirer, gece yarısı yapılan güvenlik ve asayiş uygulamasına katıldı
Kaymakam Demirer, gece yarısı yapılan güvenlik ve asayiş uygulamasına katıldı
Kaymakam Demirer, gece yarısı yapılan güvenlik ve asayiş uygulamasına katıldı
Kaymakam Demirer, gece yarısı yapılan güvenlik ve asayiş uygulamasına katıldı
Kaymakam Demirer, gece yarısı yapılan güvenlik ve asayiş uygulamasına katıldı
Kaymakam Demirer, gece yarısı yapılan güvenlik ve asayiş uygulamasına katıldı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaymakam Demirer, gece yarısı yapılan güvenlik ve asayiş uygulamasına katıldı - Son Dakika


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