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Kaymakam Demirer köy ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Kaymakam Demirer köy ziyaretlerine devam ediyor

08.06.2021 09:15
Kaymakam Demirer köy ziyaretlerine devam ediyor, System.String[]

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, beraberindeki Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal ile Muratkolu ve Aynalıhoca köylerini ziyaret etti.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, beraberindeki Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal ile Muratkolu ve Aynalıhoca köylerini ziyaret etti.

Kaymakam Demirer, ilk olarak Muratkolu köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Daha sonra Muratkolu köyünün şehidi Memduh Sarıkaya'nın babası Mehmet Sarıkaya'yı evinde ziyaret eden Kaymakam Demirer, "Güzel vatanımız için canlarını veren tüm şehitlerimize ve şehidimiz Memduh Sarıkaya'ya Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Evlatlarını bu ülkenin birliği ve güvenliği için şehit veren ailelerimiz için de ne yapsak az. Bugün şehidimizin ailesini ziyaret ettik. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin" dedi.

Kaymakam Demirer ve beraberindeki heyet, daha sonra Muratkolu Köyü İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet edip öğretmenlerden okulla ilgili bildi aldı.

Öğrencilere kitap ve oyuncak dağıtan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, daha sonra Aynalıhoca köyünde ikamet eden Şehit Yusuf Ulaş'ın ailesini ziyaret etti. Şehidin mezarında da dua eden Kaymakam Demirer, "Bugün köy ziyaretleri kapsamında Muratkolu ve Aynalıhoca köylerimizi gezdik. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını dinledik. Her iki köyümüzde de şehidimiz vardı. Şehit ailelerimizi gezdik, sorun ve sıkıntılarını dinledik. Kabirleri ziyaret ettik. Ülkemizin refahı ve huzuru için bir karış toprağını düşmana vermeyerek şahadet şerbetini içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - MUŞ

Kaymakam Demirer köy ziyaretlerine devam ediyor
Kaymakam Demirer köy ziyaretlerine devam ediyor
Kaymakam Demirer köy ziyaretlerine devam ediyor
Kaymakam Demirer köy ziyaretlerine devam ediyor
Kaymakam Demirer köy ziyaretlerine devam ediyor

Malazgirt, Jandarma, Mevla, Muş, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kaymakam Demirer köy ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika


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