Kaymakam Demirer, okul müdürleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçedeki lise müdürleri ile bir araya geldi.

Malazgirt Müzesi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Demirer, okul idareciyle istişare toplantısını 1071'den 2071'e Zaman Tüneli Malazgirt Müzesi'nde yapmak istediklerini belirtti.

Demirer, "Okul idarecilerimizden dileğimiz, öğrencilerinizi buraya getirerek gezdirmeniz ve tarihimizi tanıtmanızdır. Üniversite sınavına çok az kaldı. Öğrencilerimize girecekleri üniversite sınavında şimdiden başarılar dilerim. Yazın ilçemizde sportif faaliyetlere ağırlık vereceğiz. Kurumlar arası bir voleybol turnuvası yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Kaymakam Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Kültür Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu, şube müdürleri ve lise müdürleriyle müzeyi gezerek bilgi aldı.