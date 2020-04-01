Kaymakam Demirkale'den

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalma çağrısında bulundu.

Demirkale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede resmi ve özel kurumların Kovid-19'a karşı önemli tedbirler aldığını anımsattı.

Vatandaşların da alacağı önlemlerin hayati önem taşıdığını vurgulayan Demirkale, "Bilindiği üzere Kovid-19 salgınıyla karşı karşıyayız. Kendimizin, ailemizin, tüm Merzifonluların ve milletimizin sağlığı için zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım. Merzifon'da tüm önlemlerimizi aldık. Vatandaşlarımızın salgından korunmak adına mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları hayati önem taşıyor." dedi.

Demirkale, sokağa çıkma yasağı kapsamında özellikle tek başına yaşayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun da çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtti.

Evlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşların 112, 155, 156 numaralardan ihtiyaçlarını bildirebileceklerini aktaran Demirkale, bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi ve aracın görevlendirildiğini kaydetti.