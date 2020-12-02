Kaymakam Demirkale'den HES kodu uyarısı - Son Dakika

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkan herkese Hayat Eve Sığar (HES) kodunun sorulacağını bildirdi.

Kaymakam Demirkale, AA muhabirine, bu hafta yeni bir uygulamayı hayata geçireceklerini belirterek, sokağa çıkan herkese zabıta ve kolluk kuvvetlerince HES kodunun sorulacağını, uymayanlara cezai işlem uygulanacağını söyledi.

İlçe halkından HES kodlarını bir an önce temin etmelerini isteyen Demirkale, şunları kaydetti:

"Kovid-19 ile mücadelede kontrollerimiz devam ediyor. Pazarlarda HES kodu uygulaması devam ediyor. Bütün vatandaşlarımızın HES kodlarını almalarını ve yanlarında hazır bulundurmalarını rica ediyorum. Özellikle ana arterlerde ve her yerde gerek kolluk kuvvetlerimiz, gerek zabıta, gerek sağlık ekiplerimiz vatandaşlarımıza HES kodlarını soracak. Çünkü pozitifle temaslıların toplumsal alanlarda temas etmeleri çok önemli, bunu önlememiz lazım. Bu sürecin de bu hafta içerisinde başlayacağını belirtmek istiyorum."

Salgınla mücadelede maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasının yanı sıra taziye ve misafirlikten kaçınılması gerektiğini vurgulayan Demirkale, "Taziyelere çok dikkat edilmesini, bunun kurallar dahilinde mümkün olan minimum kişiyle yapılmasını ve daha çok dijital imkanlar, telefonlar kullanılarak yapılmasını vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Özellikle misafirlik konusunda hassas olunmasını, biraz daha geri durulmasının altını çizmek istiyorum. Derdimiz kimseyi zor duruma, sıkıntıya düşürmek değil ama toplum sağlığını korumak konusunda da tedbirlerimizi almak zorundayız." diye konuştu.

Her bireyin tedbirlere uyması gerektiğini anlatan Demirkale, "Herkesin kurallara itaat etmesi, uygulamasında tedbirlerimizi almak zorundayız. Yine uyarılarımızı, hatırlatmalarımızı, bilinçlendirmelerimizi yapacağız ama kurallara uymamakta ısrar eden vatandaşlarımıza da mevzuatın öngördüğü tedbirleri alacağız. Bu toplum sağlığını, Merzifon'umuzu korumak için elimizden geldiğince almamız gereken tedbirlerden biri." ifadelerini kullandı.