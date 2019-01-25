Son Dakika Haberleri: Kaymakam Demirkale'den Jandarmaya Ziyaret

Kaymakam Demirkale'den Jandarmaya Ziyaret

1 saat önce

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Şafak Karakoyun'u ziyaret etti.

Kaymakam Demirkale'den Jandarmaya Ziyaret, System.String[]
Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Şafak Karakoyun'u ziyaret etti.

Demirkale, ilçeye yeni atanan Karakoyun'u makamında ziyaret ederek, "hayırlı olsun" dileğinde bulundu, görevinde başarılar diledi.

İlçe Jandarma Komutanlığında görevli asker ve personelle de bir süre sohbet eden Demirkale, Karakoyun'dan Jandarma Komutanlığının işleyişi ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:09 Kaynak: AA

Merzifon, Jandarma, Güncel
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