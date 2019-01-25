Kaymakam Demirkale'den Jandarmaya Ziyaret
1 saat önce
Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Şafak Karakoyun'u ziyaret etti.
Merzifon
Kaymakamı Gürkan Demirkale
, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Şafak Karakoyun'u ziyaret etti.
Demirkale, ilçeye yeni atanan Karakoyun'u makamında ziyaret ederek, "hayırlı olsun" dileğinde bulundu, görevinde başarılar diledi.
İlçe Jandarma Komutanlığında görevli asker ve personelle de bir süre sohbet eden Demirkale, Karakoyun'dan Jandarma Komutanlığının işleyişi ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:09 Kaynak: AA
Yaşlı Adam, 20 Saat Süren Arama Sonucu Baygın Halde Bulundu
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici
İran Yaptırımların Üstesinden Gelmek ve Halkın Alım Gücünü Yükseltmek İçin Paradan 4 Sıfır Atacak
Yunan Parlamentosu Makedonya Anlaşmasını Onayladı