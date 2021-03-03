Kaymakam Demirkale'den Kovid-19 nedeniyle "ev ziyaretlerini erteleyin" tavsiyesi - Son Dakika

Kaymakam Demirkale'den Kovid-19 nedeniyle "ev ziyaretlerini erteleyin" tavsiyesi

03.03.2021 14:07
Kaymakam Demirkale'den Kovid-19 nedeniyle

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında önlem alınması gerektiğini belirterek, "Kişisel hijyenimize dikkat edelim, eş, dost, akraba ve komşu ziyaretlerini erteleyelim. Zaruri olmadıkça toplu olarak bir araya gelmeyelim." dedi.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında önlem alınması gerektiğini belirterek, "Kişisel hijyenimize dikkat edelim, eş, dost, akraba ve komşu ziyaretlerini erteleyelim. Zaruri olmadıkça toplu olarak bir araya gelmeyelim." dedi.

Demirkale, AA muhabirine, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kontrollü normalleşme sürecinde de zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, sosyal mesafe kurallarına uyulması ve duyarlı davranılması gerektiğini söyledi.

Alınan önlem ve tedbirler ışığında vaka sayılarında düşüş yaşandığını ancak en ufak bir rehavette sayılarda tekrar artış yaşandığının gözlendiğine dikkati çeken Demirkale, vatandaşların özellikle ev ziyaretleri konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Maske ve hijyenin yanında ev ziyaretlerindeki fiziki mesafenin de önem taşıdığına işaret eden Demirkale, şunları kaydetti:

"Koronavirüs en yakınımızdaki akrabamız, arkadaşımız ve komşularımızdan bulaşıyor. Vakaların önemli kısmının yemek davetleri, akraba ve komşulara yapılan ev ziyaretleri ile kalabalık yerlerde bulunmaktan kaynaklandığı müşahede edilmektedir. Evlerde oluşan yoğunlaşmalar maalesef vaka artışlarına sebep oluyor. Bunların yanı sıra geniş katılımlı cenaze definleri, taziye ve hasta ziyaretleri de hastalığın en çok bulaştığı durumların başında gelmektedir. Lütfen anılan durumlardan uzak duralım. Sosyal mesafemizi, sevdiklerimizin ve bizlerin iyiliği için tavizsiz koruyalım. Bu süreci el birliğiyle ve alacağımız tedbirlerle atlatacağız."

Bireysel tedbirlerden taviz verilmemesi gerektiğini dile getiren Demirkale, "Kişisel hijyenimize dikkat edelim, eş, dost, akraba ve komşu ziyaretlerini erteleyelim. Zaruri olmadıkça toplu olarak bir araya gelmeyelim. Nasıl ki dışarıda sosyal mesafeye uygun hareket ediyorsak, evlerde de fiziki mesafeye riayet etmeliyiz." diye konuştu.

Gürkan Demirkale, DOST Partisi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaymakam Demirkale'den Kovid-19 nedeniyle 'ev ziyaretlerini erteleyin' tavsiyesi - Son Dakika


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