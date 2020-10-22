Kaymakam Demirkale'den köy ziyaretleri - Son Dakika

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, köy sorunlarını ve vatandaşların taleplerini dinlemek üzere gerçekleştirdiği köy ziyaretlerine devam ediyor.

Demirkale, Osmanoğlu ve Bayat köylerinde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.

Demirkale, gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaretler sırasında köy sakinleriyle yapılan hizmetler ve iş programına alınan faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Köylere hizmet götürürken, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini anımsatan Demirkale, "Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Onların dert ve sıkıntılarını yerinde dinleyerek çözüm yolları arıyoruz. Vatandaşlarımız devletimizin, bizler kanalıyla sunduğu bütün hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmalıdır." dedi.

Köylerde devam eden kilit parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Demirkale, köy halkına maske, mesafe ve hijyen uyarısında da bulundu.