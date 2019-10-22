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Kaymakam Demirkale'den mahalle ziyaretleri

1 saat önce

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Gazimahbup Mahallesi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Demirkale'den mahalle ziyaretleri, System.String[]

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Gazimahbup Mahallesi'ni ziyaret etti.Mahalle muhtarı Cem Esen tarafından karşılanan Demirkale, vatandaşların ihtiyaçlarını dinlemek için başlattığı köy ve mahalle ziyaretlerinin devam ettiğini söyledi.

Gerektiğinde kapı kapı dolaşıp yaşlıları, hastaları, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ettiklerini ifade eden Demirkale, "Vatandaşlarımızın isteklerini kaydediyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarına müracaat için gitmek isteyip de çekingenliği nedeniyle gidemeyen vatandaşlarımıza da cesaret veriyoruz. Aynı zamanda incelemeler ve görüşmelerimiz sayesinde hem sorunların çözüm sürecini hem de en iyi hizmeti verebilme imkanını sağlıyoruz." diye konuştu.

Misafirperverliklerinden ötürü mahalle halkına teşekkür eden Demirkale, yaşanılabilecek her türlü sorunun çözümü için kapılarının halka sonuna kadar açık olduğunu vurguladı.

Demirkale'ye ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Şafak Karakoyun ve İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Canpolat da eşlik etti.

Cem Esen, Merzifon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:34 Kaynak: AA
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