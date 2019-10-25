Kaymakam Demirkale muhtarlarla buluştu

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.Merzifon Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Demirkale, yerel yönetim olarak halka en yakın hizmetleri ilk aşamada sunacak kişilerin muhtarlar olduğunu söyledi.

Muhtarların devletin en ücra köşelerine hizmet götüren kamu görevlileri olduğuna dikkati çeken Demirkale, "Muhtarlarımız, tüm kurumları temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Görev ve sorumluluk alanınıza giren yerlerle ilgili önerilerinizi, taleplerinizi ve sorunlarınızı birebir bize iletebilmeniz açısından bu toplantıların faydalı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Muhtarların istek ve sorunlarını dinleyen Demirkale, toplantı sonunda muhtarlara teşekkür ederek sorunların giderilmesi için gerekenlerin yapılmasının takipçisi olacağını dile getirdi.

Toplantıda Merzifon İcra Müdürü Arif Yılmaz tarafından icra iflas hukuku kapsamında muhtarların görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme de yapıldı.