Kaymakam Demirkıran'dan vaka açıklaması - Son Dakika

Kaymakam Demirkıran'dan vaka açıklaması
21.12.2020 16:39
Çatalzeytin Kaymakamı Mubin Demirkıran, ilçede son bir haftada vaka sayısının 47'yi bulduğunu açıkladı.
Çatalzeytin Kaymakamı Mubin Demirkıran, ilçede son bir haftada vaka sayısının 47'yi bulduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çatalzeytin Kaymakamı Mubin Demirkıran, "Çatalzeytin ilçemizde son bir haftada çıkan vaka sayısı toplamda 47'i bulmuş durumda. Siz değerli Çatalzeytinli hemşehrilerimden ricam bu süreçte çay sohbetlerini, misafirlik, hasta ziyareti gibi toplu etkinliklerden kaçınarak ilçemizdeki virüsün yayılım hızını hassasiyet göstererek elbirliğiyle düşürmektir" dedi. - KASTAMONU
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