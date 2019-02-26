Son Dakika Haberleri: Kaymakam Demirkol'a 'Vergi Haftası' Ziyareti

Kaymakam Demirkol'a 'Vergi Haftası' Ziyareti

1 saat önce

Eskişehir Seyitgazi Vergi Dairesi Müdüresi Sevinç Cura, Vergi Haftası nedeniyle Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol'u makamında ziyaret etti.

Kaymakam Demirkol'a 'Vergi Haftası' Ziyareti, System.String[]
Eskişehir Seyitgazi Vergi Dairesi Müdüresi Sevinç Cura, Vergi Haftası nedeniyle Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol'u makamında ziyaret etti.

Seyitgazi Kaymakamı Demirkol, toplumda vergi bilincini arttırmak amacıyla her yıl Şubat ayının son haftasının Vergi Haftası olarak kutlandığını belirterek başarılı çalışmaları nedeniyle vergi dairesi çalışanlarını tebrik etti. Seyitgazi Vergi Dairesi Müdüresi Cura, diğer yetkililer ile birlikte, bu yıl 25 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında kutlanacak olan 30'uncu Vergi Haftası nedeniyle bazı etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Cura, destekleri nedeniyle Kaymakam Demirkol'a teşekkür etti.

Seyitgazi Kaymakamı Demirkol ise, '"Devletin vatandaşlara sunduğu hizmetlerin en önemli finansman kaynaklarından biri olan vergilerin tam ve zamanında tahsil edilmesi, vatandaşların vergi ahlakı ve bilincine sahip olması ülkemizin kalkınması için çok büyük bir öneme sahip. Bu bağlamda bu bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen Vergi Haftasını kutluyor, vergilerini zamanında ve aksatmadan ödeyen duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:37 Kaynak: İHA

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