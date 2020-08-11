Kaymakam denetimlerde gördüğü manzaraya tepki gösterdi - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kaymakam Şükrü Görücü'nün de katıldığı korona virüs denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde bazı firmaların kuralları ihlal ettiğini gören Kaymakam Görücü, tepki gösterdi.

Türkiye genelinde artan vaka sayılarının ardında ikinci kez İçişleri Bakanlığının talimatıyla denetimler gerçekleştirildi. İnegöl'de yapılan denetime Kaymakam Şükrü Görücü, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydebir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Mağden, İlçe Sağlık Müdürü Enver Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ve muhtarlar katıldı. Kaymakamlık önünden başlayan denetimlerde yol üzerinde bulunan tüm iş yerleri tek tek denetlendi. Denetimlerde iş yerlerinde maske, sosyal mesafe, hijyen uyarıları yapılarak ateş ölçerler kontrol edildi.

Kasımefendi Caddesi üzerinde bulunan bir markete yapılan denetim sırasında ise tedbirin alınmadığı tespit edildi. Bunun üzerine Kaymakam Şükrü Görücü, duruma tepki gösterdi. Görücü, "Sizin hiçbir tedbiriniz yok her tarafta her şey var ama tedbiriniz yok. Isı ölçerleriniz yok buraya hiç denetime geldiler mi? Bu nasıl bir denetim. Sizin hiçbir kurala uyan tarafınız yok ki? Böyle bir şey mi olur insan sağlığını hiçe sayıyorlar, sadece para kazanalım" diye tepki gösterdi. Görücü, ayrıca market çalışanlarına talimat vererek işletme sahibinin 15.00'te Kaymakamlığa gelmesi talimatı verdi. - BURSA