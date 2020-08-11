Kaymakam denetimlerde gördüğü manzaraya tepki gösterdi - Son Dakika

Kaymakam denetimlerde gördüğü manzaraya tepki gösterdi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kaymakam Şükrü Görücü'nün de katıldığı koronavirüs denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde bazı firmaların kurallara ihlal ettiği gören Kaymakam Görücü, sert tepki gösterdi.

Türkiye genelinde artan vakıa sayılarının ardında ikinci kez İçişleri Bakanlığının talimatıyla denetimler gerçekleştirildi. İnegöl'de Yapılan denetime Kaymakam Şükrü Görücü, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydebir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Mağden, İlçe Sağlık Müdürü Enver Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ve muhtarlar katıldı. Kaymakamlık önünden başlayan denetimlerde yol üzerinde bulunan tüm işyerleri tek tek denetlendi. Denetimlerde iş yerlerinde maske, sosyal mesafe, hijyen uyarıları yapılarak ateş ölçerler kontrol edildi.

Kasımefendi Caddesi üzerinde bulunan bir markete yapılan denetim sırasında birçok tedbirin alınmadığı tespit edildi. Bunun üzerine Kaymakam Şükrü Görücü, duruma tepki gösterdi. Görücü, sizin hiçbir tedbiriniz yok her tarafta her şey var ama tedbiriniz yok. Isı ölçeleriniz yok buraya hiç denetime geldiler mi? bu nasıl bir denetim. Sizin hiç bir kurala uyan tarafınız yok ki? Böyle bir şey mi olur insan sağlığını hiçe sayıyorlar, sadece para kazanalım diye tepki gösterdi. Görücü, ayrıca market çalışanlarına talimat vererek işletme sahibinin 15: 00'de Kaymakamlığa gelmesi talimatı verdi.