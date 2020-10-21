Kaymakam Deniz Pişkin'den basın kuruluşlarına ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Deniz Pişkin'den basın kuruluşlarına ziyaret

21.10.2020 18:52
Kaymakam Deniz Pişkin'den basın kuruluşlarına ziyaret, System.String[]

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle ilçede hizmet veren basın kuruluşlarını ziyaret etti.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle ilçede hizmet veren basın kuruluşlarını ziyaret etti.

Tosya Kaymakam Deniz Pişkin, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nde ilçede görev yapan basın kuruluşlarını unutmadı. İlçede hizmet veren basın kuruluşlarını ziyaret eden Kaymakam Deniz Pişkin, günün anısına çiçek takdim ederek 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutladı.

Gazetecilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Deniz Pişkin, gazetecilik mesleğinin fedakarlık isteyen bir meslek olduğuna dikkat çekerek, "Halkın doğru bilinçlendirilmesi anlamında oldukça önemlidir. Doğru ve tarafsız şekilde halkı bilinçlendirmek ve toplumsal sorunların dile getirilmesinde basının önemi büyüktür." dedi. Kaymakam Deniz Pişkin, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutlayarak gazetecilere meslek yaşamlarında başlarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren gazeteciler, Kaymakam Deniz Pişkin'e teşekkür etti. - KASTAMONU

Kaymakam Deniz Pişkin'den basın kuruluşlarına ziyaret

Gazeteciler Günü, Deniz Pişkin, Tosya, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Deniz Pişkin'den basın kuruluşlarına ziyaret - Son Dakika

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