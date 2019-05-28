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Kaymakam Deniz Pişkin'den basına iftar yemeği

2 saat önce

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin basına iftar yemeği verdi.

Kaymakam Deniz Pişkin'den basına iftar yemeği, System.String[]
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin basına iftar yemeği verdi.

Kaymakam Deniz Pişkin tarafından Çiçek Park'ta verilen iftar yemeğine; İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgün Yapağı, AK Parti İlçe Başkanı Metin Ekşi, MHP İlçe Başkanı Mustafa Dündar Özurgancı, MHP Yönetim Kurulu üyesi Veysel Baş, Açıksöz Gazetesi Sahibi Mustafa Ünsal, İHA Tosya muhabiri Mehmet Ünsal, DHA Muhabiri Emre Çiloğlu, AA Muhabiri Mehmet Ulusoylar, Açıksöz Gazetesi ve Haber37 Gazetesi çalışanları katıldı.

İftar topunun atılmasıyla birlikte oruçlar açıldı, yemekler yendi, çaylar içildi. Sohbet ortamında geçen ve gündeme dair olaylar konuşulduğu iftar yemeği için Kaymakam Deniz Pişkin'e teşekkür eden Açıksöz Gazetesi Sahibi Mustafa Ünsal, "Sayın Kaymakamım her zaman yanımızda olduğunuz ve verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Problemlerin çözümü noktasında vatandaşın yanında ve halkın içinde olan sizler basına da gerekli destek ve katkıyı her zaman veriyorsunuz. Ben destekleriniz ve bu akşam verdiğiniz yemek için teşekkür ediyor, Allah kabul etsin diyorum" diye konuştu.

Yemek birlikte çekilen fotoğraflar ile sona erdi. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:39 Kaynak: İHA
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