Kaymakam Deniz Pişkin'den Numaralı Bilek İşleyen Vatandaşa Teşekkür

Kastamonu'nun Tosya İlçesi Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede gönüllü olarak zihinsel engelli, yaşlı ve alzheimer hastalarının kaybolmaması için bileklik işlemesi yapa Havva Kaymak'a teşekkür etti.

Kastamonu'nun Tosya İlçesi Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede gönüllü olarak zihinsel engelli, yaşlı ve alzheimer hastalarının kaybolmaması için bileklik işlemesi yapa Havva Kaymak'a teşekkür etti.



Tosya İlçesinde güzellik merkezi sahibi Havva Kaymak, kaybolma riski taşıyan ve kendini ifade edemeyen zihinsel engelli, yaşlı ve Alzheimer hastası yakınlarımızın kaybolmaları durumunda kolayca bulunabilmelerini sağlayan beş haneli numaranın bileğe işlenmesi uygulamasını Tosya'da gönüllü olarak yürütüyor.



Gönüllü olarak bu işi yürüten Havva Kaymak'a, Kaymakam Deniz Pişkin teşekkür etti. Kaymakam Pişkin, "Sevgi İzi" olarak bilinen proje kapsamında ilçemizde bu uygulamadan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın, bu önemli çalışmayı tamamen ücretsiz olarak gerçekleştiren Havva Hanım'a müracaat edebileceğine değindi.



Kaymakam Pişkin, otizm hastası kızımız Yaren'in sevgi izinin bileğine işlenmesi uygulanmasına katılarak işletme sahibi hanım kardeşimize duyarlılığından dolayı teşekkür etti. - KASTAMONU

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