Son Dakika Haberleri: Kaymakam Deniz Pişkin'den Şehit Polisin Ailesine Ziyaret

Kaymakam Deniz Pişkin'den Şehit Polisin Ailesine Ziyaret

33 dakika önce

Kastamonu Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası vesilesiyle Şehit Özel Harekat Polisi Celal Yavuz'un ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Deniz Pişkin'den Şehit Polisin Ailesine Ziyaret, System.String[]
Kastamonu Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası vesilesiyle Şehit Özel Harekat Polisi Celal Yavuz'un ailesini ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümünde Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Şehit Özel Harekat Polisi Celal Yavuz'un ailesine konuk oldu. Devletin ve milletin, şehitlerin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğini ifade eden Kaymakam Deniz Pişkin; şehidimizin babası Bilal Yavuz'un elini öperek ihtiyaçlarını sordu. Ziyarete İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir ve emniyet personeli katıldı. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:24 Kaynak: İHA
Tosya, Polis, Deniz Pişkin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü Kırşehir'de Yeni Başkanlar, Eski Çalışanlara Araç Saydırıp Müdürlere Çöp Toplatıyor Son Dakika! Ankara'da 13 Köpeğin Zehirlenmesi Olayı ile İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı Elektrik Faturaları Cep Yakıyor! Enerji Bedelinin İki Katı Kadar Ekstra Ücret Alınıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 13:57:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Deniz Pişkin'den Şehit Polisin Ailesine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]