Son Dakika Haberleri: Kaymakam Deniz Pişkin'den yaz kursu öğrencilerine kitap hediyesi
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Deniz Pişkin'den yaz kursu öğrencilerine kitap hediyesi

23 dakika önce

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine kitap hediye etti.

Kaymakam Deniz Pişkin'den yaz kursu öğrencilerine kitap hediyesi, System.String[]
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine kitap hediye etti.

17 Haziran 2019 Pazartesi günü başlayan Yaz Kur'an Kursları 9 Ağustos 2019 Cuma günü sona erdi. Kursun son gününde Hacıdede Camii Yaz Kur'an Kursunu ziyaret eden Kaymakam Deniz Pişkin, kursu başarı ile bitiren öğrencilere sertifikalarını dağıttı.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Kaymakam Deniz Pişkin, çocuk kitapları hediye ederek kalan tatillerini kitap okuyarak değerlendirmelerini ve kalan sürede dinlenerek yeni eğitim öğretim yılına zinde başlamaları gerektiğini söyledi.

Sertifika dağıtımının ardından açıklama yapan Kaymakam Deniz Pişkin, "Yaz Kur'an Kurslarının sona ermesi nedeniyle Hacıdede Camisindeki öğrencilerimize sertifikalarını dağıtarak kitap hediye ettik.

Kur'an kurslarımıza katılan çocuklarımıza, ailelerine ve eğitim veren hocalarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KASTAMONU
Deniz Pişkin, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'da Mehmet Topal harekatı!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kurban Bayramı Mesajı Erdoğan'ın bayram mesajında operasyon sinyali: Zaferlere yenisini ekleyeceğiz Diyarbakır'da Roma dönemine ait altın yazmalı tarihi kitap ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 13:28:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Deniz Pişkin'den yaz kursu öğrencilerine kitap hediyesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]