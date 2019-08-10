Kaymakam Deniz Pişkin'den yaz kursu öğrencilerine kitap hediyesi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine kitap hediye etti.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine kitap hediye etti.



17 Haziran 2019 Pazartesi günü başlayan Yaz Kur'an Kursları 9 Ağustos 2019 Cuma günü sona erdi. Kursun son gününde Hacıdede Camii Yaz Kur'an Kursunu ziyaret eden Kaymakam Deniz Pişkin, kursu başarı ile bitiren öğrencilere sertifikalarını dağıttı.



Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Kaymakam Deniz Pişkin, çocuk kitapları hediye ederek kalan tatillerini kitap okuyarak değerlendirmelerini ve kalan sürede dinlenerek yeni eğitim öğretim yılına zinde başlamaları gerektiğini söyledi.



Sertifika dağıtımının ardından açıklama yapan Kaymakam Deniz Pişkin, "Yaz Kur'an Kurslarının sona ermesi nedeniyle Hacıdede Camisindeki öğrencilerimize sertifikalarını dağıtarak kitap hediye ettik.



Kur'an kurslarımıza katılan çocuklarımıza, ailelerine ve eğitim veren hocalarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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