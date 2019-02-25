Son Dakika Haberleri: Kaymakam Deniz Pişkin, Diyanet ve Halk Eğitim Kurslarını Ziyaret Etti

Kaymakam Deniz Pişkin, Diyanet ve Halk Eğitim Kurslarını Ziyaret Etti

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya İlçesi Kaymakamı Deniz Pişkin, Karabey Köyünde kadınlara yönelik açılan Diyanet ve Halk Eğitim Kurslarını ziyaret etti.

Kaymakam Deniz Pişkin, Diyanet ve Halk Eğitim Kurslarını Ziyaret Etti, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya İlçesi Kaymakamı Deniz Pişkin, Karabey Köyünde kadınlara yönelik açılan Diyanet ve Halk Eğitim Kurslarını ziyaret etti.

Tosya Kaymakamı, Karabey Köyünde kadınlara eğitim veren Diyanet ve Halk Eğitim Kurslarını ziyaret etti. Kaymakam Deniz Pişkin'in ziyaretinde İlçe Müftüsü Eyyup Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Halk Eğitim Müdürü Nesrin Avcı, Milli Eğitim Şube Müdürü Sevgi Alkan ve Karabey Muhtarı Bekir Yazanlar' da hazır bulundu. Köydeki Kur'an Kursu ile Nakış-Dikiş Kursu hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Deniz Pişkin, kursiyerlerle sohbet ederek ihtiyaç ve önerilerini sordu. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:03 Kaynak: İHA

Kastamonu, Tosya, Deniz Pişkin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Röportaj İçin Hazırlanan Haber Ekibini Soyan Silahlı Saldırganlar Güvenlik Görevlisini Vurdu Bakan Selçuk Sinyali Verdi! Eğitim Sisteminde Köklü Değişiklikler Olacak

Üvey Kızına İşkence Edip Ayaklarını Öptüren Üvey Baba, Tutuklandı MEB'in İlk Kez Yapacağı Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavının Tarihi Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 17:37:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Deniz Pişkin, Diyanet ve Halk Eğitim Kurslarını Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]