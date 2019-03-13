Son Dakika Haberleri: Kaymakam Deniz Pişkin'in Kamu Kurumlarındaki Mesai Denetimleri Sürüyor

Kaymakam Deniz Pişkin'in Kamu Kurumlarındaki Mesai Denetimleri Sürüyor

2 saat önce

Kastamonu'nun Tosya İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede faaliyet gösteren kamu kurumlarına yönelik mesai denetimlerine devam ediyor.

Kaymakam Deniz Pişkin'in Kamu Kurumlarındaki Mesai Denetimleri Sürüyor, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede faaliyet gösteren kamu kurumlarına yönelik mesai denetimlerine devam ediyor.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, kamu kurumlarındaki mesai denetimlerini sürdürüyor. Tosya Tapu Müdürlüğünde mesai denetimi gerçekleştiren Kaymakam Deniz Pişkin, denetim amaçlarının kamu hizmetlerinde kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlayarak vatandaşın mağduriyetini engellemek olduğunu söyledi.

Kaymakam Pişkin, "Amacımız, kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlayarak vatandaşımızın mağduriyetini engellemektir" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:13 Kaynak: İHA

Kastamonu, Tosya, Deniz Pişkin, Güncel
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