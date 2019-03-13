Kaymakam Deniz Pişkin'in Kamu Kurumlarındaki Mesai Denetimleri Sürüyor
2 saat önce
Kastamonu'nun Tosya İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede faaliyet gösteren kamu kurumlarına yönelik mesai denetimlerine devam ediyor.
Kastamonu'nun Tosya İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede faaliyet gösteren kamu kurumlarına yönelik mesai denetimlerine devam ediyor.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, kamu kurumlarındaki mesai denetimlerini sürdürüyor. Tosya Tapu Müdürlüğünde mesai denetimi gerçekleştiren Kaymakam Deniz Pişkin, denetim amaçlarının kamu hizmetlerinde kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlayarak vatandaşın mağduriyetini engellemek olduğunu söyledi.
Kaymakam Pişkin, "Amacımız, kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlayarak vatandaşımızın mağduriyetini engellemektir" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:13 Kaynak: İHA
Son Dakika! Tartışmalı Boeing Uçaklarının Türk Hava Sahasındaki Uçuşları Durduruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eşini Kaybeden Demet Akbağ'ı Aradı
Erdoğan'a "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya AK Parti'den Çok Sert Cevap: Aynen İade Ediyoruz
Bahçeli'den Ahmet Hakan'a Çağrı: Yavaş'ı ve Kesgin'i Canlı Yayına Çıkar