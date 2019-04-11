Kaymakam Deniz Pişkin Polisler Onuruna Yemek Verdi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü nedeniyle, ilçede görev yapan polisler onuruna yemek verdi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü nedeniyle, ilçede görev yapan polisler onuruna yemek verdi.



Bir restoranda düzenlenen yemekte konuşan Kaymakam Pişkin, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü teşkilatının, mesai mefhumu gözetmeksizin yaptığı özverili çalışmalar sayesinde Tosya'da huzur ve güven ortamının sağlandığını söyledi.





İlçedeki bu ortamın kalıcı olması için çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Pişkin, şunları kaydetti:





"Sizler, her Türk vatandaşı için çok önemli bir görevi ifa ediyorsunuz ama özellikle bizler için mülki idare emirleri için çok daha değerlisiniz. Çünkü bizim burada bulunma sebebimizin en temel nedenleri emniyet, asayiş, kamu düzeni, barış ve huzur ortamının tesis edilmesi ve sürdürebilir olması. Bizim en önemli önceliğimiz olan kamu düzeninin tesis edilmesi, barış ve huzur ortamının sabit kılınması adına, bizlerin sahadaki, eli, kolu, gözü, ayağı kısacası her şeyi sizlersiniz."



Programa, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, Tosya Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Özgün Yapağı, ilçede görev yapan polisler ve bekçiler katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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