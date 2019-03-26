Kaymakam Deniz Pişkin Satranç Takımını Ödüllendirdi
8 dakika önce
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin il birincisi olan kız satranç takımını ödüllendirdi.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin il birincisi olan kız satranç takımını ödüllendirdi.
İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, Kastamonu'da yapılan il geneli okullar arası spor müsabakalarında Küçük Kızlar Satranç İl Birinciliği elde eden Namık Kemal Ortaokulu Kız Satranç Takımını makamında kabul ederek ödüllendirdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Demirci, Okul Müdürü Mehmet Büyükyağcı ve Satranç Öğretmeni Ali Şentürk'ün de hazır bulunduğu kabulde, öğrencilerle satranç üzerine sohbet eden Kaymakam Deniz Pişkin, onlarla satranç oynadıktan sonra çeşitli hediyeler vererek başarılarından dolayı kendilerini kutladı. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:59 Kaynak: İHA
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