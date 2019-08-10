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Kaymakam Deniz Pişkin, su deposu çalışmalarını inceledi

6 dakika önce

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ilçenin Çakırlar Köyünde yapımına başlanan su deposu çalışmalarını inceledi.

Kaymakam Deniz Pişkin, su deposu çalışmalarını inceledi, System.String[]
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ilçenin Çakırlar Köyünde yapımına başlanan su deposu çalışmalarını inceledi.

Kaymakam Deniz Pişkin, 2019 Yılı Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) Çalışma Programı kapsamında Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ilçenin Çakırlar Köyü ile Şemsettin ve Sazdağı Mahallelerinde yapımına başlanan su deposu, transfer deposu ve isale hattı çalışmalarını inceledi.

Yüklenici firma yetkilileri ve köy muhtarından çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Deniz Pişkin, bu yılki KÖYDES çalışma programları kapsamında yine Çakırlar Köyünde bayram sonrası 4 kilometrelik beton yol yapımına başlayacaklarını da söyledi.

2019 Yılı Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) Çalışma Programı kapsamında Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Çakırlar Köyü Merkez Mahallesinde; 20 tonluk içme suyu deposu, 10 tonluk transfer deposu, 1.050 metre isale hattı, yangın dolabı ve 120 metre yangın hortumu yapılıyor. Çakırlar Köyü Şemsettin ve Sazdağı Mahallelerine ise: 40 metre drenaj, 20 tonluk içme suyu deposu, 3 bin 420 metre isale hattı ve yangın dolabı ve 120 metre yangın hortumu alımı ve yapımı hizmetleri bulunuyor. - KASTAMONU
Deniz Pişkin, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:48 Kaynak: İHA
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