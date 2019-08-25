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Kaymakam dereci ile Ekinci tarihi Hafeniş mağaralarını inceledi

22 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçe Belediye Başkanı Salih Ekinci ve ilçe Kaymakamı Ömer Dereci ilçede bulunan tarihi yerleri ziyaret etti.

Kaymakam dereci ile Ekinci tarihi Hafeniş mağaralarını inceledi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçe Belediye Başkanı Salih Ekinci ve ilçe Kaymakamı Ömer Dereci ilçede bulunan tarihi yerleri ziyaret etti.


Kaymakam Ömer Dereci ve Başkan Salih Ekinci, Belediye Meclis üyeleri ile birlikte İlçedeki mevcut tarihi yerlerin yok olmasını önlemek ve tarihi yerlerin ilçe turizmine kazandırılması amacıyla Akkese Mahallesi yakınlarında bulunan Tarihi Hanefiş Kaya Kilisesini ziyaret etti.


Roma dönemine ait olduğu sanılan ve dağın dik yamacına oyulmuş kaya evlerinin olduğu bölgeyi inceleyen Dereci ve Ekinci, tarihi yerlerin önemine vurgu yaparak hayranlıklarını dile getirdi.


Hanefiş mağaralarının önemli bir tarihi mekan olmasına rağmen turizme kazandırılmadığını dile getiren Belediye Başkanı Salih Ekinci, Tarihi mekanın çok kötü durumda olduğunu ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını söyledi.


Akkese Mağaralarının tarihi olarak çok ilgi çekici mekanlar olduğunu ifade eden Başkan Ekinci, Viranşehir Kaymakamlığı ile buranın ilçe turizmine kazandırılması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.


İlçe Kaymakamı Ömer Dereci ise, mağaralara hayran kaldığını belirterek, tarihi yapının yok olmaması için gerekli girişimlerde bulunacağını söyledi.


Dereci, Hem Ülkede hem de dışarıdan gelecek olan turistlerin bu tarihi mekanları ziyaret etmesini sağlayacak projeler üretmeleri gerektiğinin altını çizdi.


Yaklaşık 1 saat süren incelemelerin ardından Başkan Ekinci ve Kaymakam Dereci, İlçedeki tarihi yerleri incelemeye devam edeceklerini belirtti. - ŞANLIURFA

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Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:42 Kaynak: İHA
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