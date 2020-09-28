Kaymakam devreye girdi husumetli aileler barıştı - Son Dakika

Kaymakam devreye girdi husumetli aileler barıştı

Diyarbakır'ın Dicle İlçesine bağlı Kırklar ve Batur Mahallelileri arasında yaklaşık iki ay önce çıkan ve 2 kişinin öldüğü kavga sonrası başlayan husumet, Dicle Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç'ın araya girmesi ile barışla sonuçlandı.

Kaymakam devreye girdi husumetli aileler barıştı, System.String[]

Diyarbakır'ın Dicle İlçesine bağlı Kırklar ve Batur Mahallelileri arasında yaklaşık iki ay önce çıkan ve 2 kişinin öldüğü kavga sonrası başlayan husumet, Dicle Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç'ın araya girmesi ile barışla sonuçlandı.

Dicle'ye bağlı Kırklar ve Batur mahallelileri arasında yaklaşık iki ay önce kavga çıkmış, kavgada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından taraflar arasında başlayan husumet, Kaymakam Kılınç'ın girişimleri sonucu barışla sonuçlandı. Batur Mahallesi Cami mevkiinde korona virüs tedbirlerine uyararak bir araya gelen köylüler, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek birbirleri ile barıştı.

Burada konuşan Kaymakam Kılınç, "Hepimiz kardeşiz. Barış ve kardeşlik içinde yaşama devam edeceğiz. Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır" dedi.

Barış törenine, Dicle Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Enis Kurt, Döğer Jandarma Karakol Komutanı Levent Uslu, kanaat önderleri ile barışan aileler katıldı. - DİYARBAKIR

Kaymakam devreye girdi husumetli aileler barıştı
Kaymakam devreye girdi husumetli aileler barıştı
Kaymakam devreye girdi husumetli aileler barıştı
Kaymakam devreye girdi husumetli aileler barıştı
Kaymakam devreye girdi husumetli aileler barıştı

Deniz Kılınç, Diyarbakır, kavga, Dicle, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 09:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kaymakam devreye girdi husumetli aileler barıştı - Son Dakika

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