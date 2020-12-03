Kaymakam Dinç ve Başkan Ensari'den engellilere ziyaret - Son Dakika

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellileri ziyaret ederek hediyeler verdi.

Kaymakam Dinç ve Başkan Ensari, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez, Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Necip Çınarcı ile 160 öğrencisi bulunan rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek, yetkililerinin sorun ve taleplerini dinledi. Daha sonra burada bulunan öğrencilerin okuduğu şiirleri dinleyen Dinç ve Ensari, ardından M.A. adlı kız çocuğunu evinde ziyaret etti. Kaymakam Dinç ve Başkan Ensari, engelli öğrenciye kitap seti ve tablet hediye ederek, evine internet bağlanması talimatını verdi.

Engelli bireylerin toplumsal hayatta varlık gösterebilmelerinin ortak sağduyuyla gerçekleşeceğini ve toplumu zenginleştirecek bir unsur olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Bileşmiş Milletler tarafından 3 Aralık, Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiş. 3 Aralık; sağduyunun ve hoşgörünün ortaya çıkması, engelli bireylerin normal birey gibi sosyal hayata alıştırılması ve aile içindeki birey yaşantısını sağlamaya yönelik bilincin artması için önemli bir gündür. Çaldıran Belediyesi her zaman olduğu gibi bugün de engelli kardeşlerimizin yanında yer aldı, alamaya da devam edecek. Engelli kardeşlerimizin topluma katılması, kendilerini her konuda geliştirebilmeleri ve kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürebilmeleri konusunda toplumsal bilincin artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi. - VAN