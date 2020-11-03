Kaymakam Dinç ve Başkan Ensari'den okul ziyareti - Son Dakika

Van'ın Çaldıran Kaymakam Yusuf Durani Dinç ile Belediye Başkanı Şefik Ensari, Zülfubulak ile Burçakalan mahallelerindeki okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldiler.

Kırsal mahallelerde eğitim öğretimin yüz yüze başlamasıyla birlikte Kaymakam Dinç ile Belediye Başkanı Ensari okulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Yapılan ziyaretlerde özellikle pandemi sürecinde okullardaki sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Pandemi sürecinde eğitim öğretime geçici süreliğine ara verildi. Uzaktan alınan eğitimlerin ardından kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Bu sürecin ardından ilçemizde bulunan 118 okulumuzda eğitim öğretime başlandı. Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ile birlikte her fırsatta okullarımızı ziyaret ederek sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatarak okul idarecileri ve öğretmenlerimizle görüşerek okul ve öğrencilerimizin sorun ve taleplerini dinliyoruz. İlçemizde eğitim öğretim gören öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda kaliteli bir eğitim alabilmeleri için Çaldıran Belediyesi olarak tüm okullarımızda hafta sonları rutin dezenfekte çalışmalarımız devam etmektedir. Özellikle kırsalda bulunan mahallelerimizdeki okullarımızı ziyaret ederek; okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerimizin taleplerine cevap verebilmeyi kendimize görev biliyoruz. İlçemizde eğitim öğretim gören öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda kaliteli bir eğitim alabilmeleri için Çaldıran Belediyesi olarak çalışmalarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez'in de eşlik ettiği Kaymakam Yusuf Durani Dinç ile Belediye Başkanı Şefik Ensari, idareci ve öğretmenlerle yaptıkları toplantıların ardından ilçe merkezine döndüler. - VAN