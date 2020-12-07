Kaymakam Dinç ve Başkan Ensari'den özel eğitim alan öğrencilere ziyaret - Son Dakika

Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

Dinç ve Ensari, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez, Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Necip Çınarcı ile Özel Fizikay Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki öğrencilerle bir araya geldi.

İlgililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Dinç ve beraberindekiler, yakından ilgilendikleri öğrencilerin okuduğu şiirleri dinledi.

Dinç ve Ensari, ardından engelli bir kız çocuğunu evinde ziyaret ederek, kitap seti ve tablet hediye etti.

Belediye Başkanı Ensari, engelli bireylerin toplumsal hayatta varlık gösterebilmelerinin ortak sağduyuyla gerçekleşeceğini söyledi.

Bileşmiş Milletler tarafından 3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olarak kabul edildiğini belirten Ensari, "3 Aralık'ın, sağduyu ve hoşgörünün ortaya çıkması, engelli bireylerin normal birey gibi sosyal hayata alıştırılması ve aile içindeki birey yaşantısını sağlamaya yönelik bilincin artması için önemli bir gündür. Çaldıran Belediyesi her zaman olduğu gibi bugün de engelli kardeşlerimizin yanında yer aldı, almaya da devam edecek." diye konuştu.