Son Dakika Haberleri: Kaymakam Dınkırcı'dan Başkan Karakullukçu'ya İade-i İziyaret

Kaymakam Dınkırcı'dan Başkan Karakullukçu'ya İade-i İziyaret

3 saat önce

Arifiye Kaymakam Vekili Bekir Dınkırcı Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'ya makamında iade-i ziyarette bulundu.

Kaymakam Dınkırcı'dan Başkan Karakullukçu'ya İade-i İziyaret, System.String[]
Arifiye Kaymakam Vekili Bekir Dınkırcı Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'ya makamında iade-i ziyarette bulundu.

İlçe Kaymakamlığına kısa süre önce vekaleten atanan ve geçilen ay göreve başlayan Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı, kendisine yapılan hoş geldin ziyaretlerinin ardından, ilçedeki kurum ve kuruluşlara iade-i ziyarette bulunuyor. Ziyaret kapsamında Dınkırcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'yu makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Kaymakam Dınkırcı, Arifiye'nin modern bir kent, örnek İlçe olduğunu belirterek, Arifiyelilere en iyi hizmeti sunmayı amaçladığını, Başkan Karakullukçu ile koordineli bir şekilde çalışmaların süreceğini belirtti. Başkan Yardımcısı Adnan Akbaş'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Karakullukçu Kaymakam Dınkırcı'ya nazik ziyareti nedeniyle teşekkür etti. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:14 Kaynak: İHA

Yaşam
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