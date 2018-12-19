Kaymakam Dınkırcı'dan Başkan Karakullukçu'ya İade-i İziyaret
3 saat önce
Arifiye Kaymakam Vekili Bekir Dınkırcı Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'ya makamında iade-i ziyarette bulundu.
Arifiye
Kaymakam Vekili Bekir Dınkırcı
Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu
'ya makamında iade-i ziyarette bulundu.
İlçe Kaymakamlığına kısa süre önce vekaleten atanan ve geçilen ay göreve başlayan Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı, kendisine yapılan hoş geldin ziyaretlerinin ardından, ilçedeki kurum ve kuruluşlara iade-i ziyarette bulunuyor. Ziyaret kapsamında Dınkırcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'yu makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Kaymakam Dınkırcı, Arifiye'nin modern bir kent, örnek İlçe olduğunu belirterek, Arifiyelilere en iyi hizmeti sunmayı amaçladığını, Başkan Karakullukçu ile koordineli bir şekilde çalışmaların süreceğini belirtti. Başkan Yardımcısı Adnan Akbaş'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Karakullukçu Kaymakam Dınkırcı'ya nazik ziyareti nedeniyle teşekkür etti. - SAKARYA
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:14 Kaynak: İHA
JCI İstanbul Crossroads 13. Uluslararası Kısa Film Festivali Bugün Saat 19.00'da Başlayacak
27 Yaşındadaki Sperm Donörü, Genç Yaşında 18 Çocuk Babası Oldu
Ruhani, ABD'nin Yaptırımlarına Karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gösterdiği Tavrı Övdü
Trump'ın Suriye Kararı Dünya Basınında: Erdoğan'ı Memnun Etmek İçin Çekiliyor