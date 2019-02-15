Son Dakika Haberleri: Kaymakam Doğan'dan Köy Ziyareti

Kaymakam Doğan'dan Köy Ziyareti

1 saat önce

Hanönü Kaymakamı Hasan Doğan, Yenice ve Halkabük köylerini ziyaret etti.

Kaymakam Doğan'dan Köy Ziyareti, System.String[]
Hanönü Kaymakamı Hasan Doğan, Yenice ve Halkabük köylerini ziyaret etti.

Doğan, beraberindeki İlçe Jandarma Bölük Komutanı Astsubay Başçavuş Mehmet Ali Güngör, İl Genel Meclis üyeleri Doğan Akkaya ve Metin Yamalı, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mustafa Arslan ve diğer yetkililerle köy konağında vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi.

Köylülerin çağın gerektirdiği yaşam standardına kavuşması için gayret gösterdiklerini belirten Doğan, vatandaşların medeniyetin nimetlerinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Köy muhtarından bilgi alan Doğan, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarım ve hayvancılığa kadar birçok alanda köylülerin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:37 Kaynak: AA

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