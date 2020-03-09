Kaymakam Doğan'dan TSK'ya 100 bin TL destek veren esnafa ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Doğan'dan TSK'ya 100 bin TL destek veren esnafa ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Doğan'dan TSK'ya 100 bin TL destek veren esnafa ziyaret

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, Türk Silahlı Kuvvetleri Geliştirme Vakfı'na, İHA ve SİHA yapımında kullanılmak üzere 100 bin TL bağışlayan esnafı ziyaret etti.

Kaymakam Doğan'dan TSK'ya 100 bin TL destek veren esnafa ziyaret, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, Türk Silahlı Kuvvetleri Geliştirme Vakfı'na, İHA ve SİHA yapımında kullanılmak üzere 100 bin TL bağışlayan esnafı ziyaret etti.


Türk ordusunun Suriye'de verdiği mücadelede önemli bir görev üstlenen SİHA ve İHA'ların üretimi için 100 bin TL destekte bulunan Kahta ilçesinde esnaflık yapan Metin Karakuş'u ziyaret eden Kaymakam Doğan, desteklerinden dolayı Karakuş'a teşekkür etti. Bağışta bulunan Karakuş ile bir süre sohbet eden Kaymakam Doğan, "Devletimiz vatandaşlarıyla bir bütündür. Devlet olarak vatandaşın her zaman yanında olacağız. Temel gayemiz elimizden geldiği kadar esnaflarımızın, iş adamlarımızın taleplerini değerlendirerek onlara en iyi hizmeti sunmaktır. Onlar bize kapılarını açtığı gibi kapılarımız da tüm vatandaşlarımıza açıktır. Pastane işi yapan Metin Karakuş'a bu anlamlı bağıştan dolayı kendisine teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:20 Kaynak: İHA
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