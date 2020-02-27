Kaymakam Doğan esnaflarla bir araya geliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Doğan esnaflarla bir araya geliyor - Son Dakika

Kaymakam Doğan esnaflarla bir araya geliyor

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, ilçede faaliyet gösteren esnaf ve iş adamlarıyla bir araya geliyor.

Kaymakam Doğan esnaflarla bir araya geliyor, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, ilçede faaliyet gösteren esnaf ve iş adamlarıyla bir araya geliyor.


İlçede bulunan esnafları tek tek gezen ve iş adamlarıyla bir araya gelen Kaymakam Doğan, esnaflara ve iş adamlarına oldukça değer verdiklerini belirtti.


Esnaflarla bir araya gelerek esnafların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Doğan, esnafların taleplerini de aldı. Kaymakam Doğan, "Sorunları ve talepleri dinliyoruz. Ziyarette esnaflarımızla tanıştık ve esnaflarımızın sorunlarını yerinde dinledik. İlçe esnaflarımızın bizlere göstermiş oldukları yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:46 Kaynak: İHA
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