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Kaymakam Doğan, göreve başladı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesine yeni atanan Kaymakam Saadettin Doğan görevine başladı.

Kaymakam Doğan, göreve başladı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesine yeni atanan Kaymakam Saadettin Doğan görevine başladı.


İçişleri Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayımlanan son kararnameyle, Erzurum Vali Yardımcısı iken Kahta Kaymakamlığına atanan Saadettin Doğan görevine başladı. İçişleri Bakanlığı'nın Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Kahta Kaymakamlığına atanan Erzurum Vali Yardımcısı Saadettin Doğan, Kahta'da görevine başlarken Kahta'nın eski Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ise Trabzon'un Sürmene ilçesine kaymakam olarak atandı. - ADIYAMAN

İçişleri Bakanlığı, Adıyaman, Erzurum, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:26 Kaynak: İHA
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