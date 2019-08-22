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Kaymakam Doğan Hanönü'den ayrılıyor

1 saat önce

Hanönü Kaymakamı Hasan Doğan'ın Ağrı'nın Diyadin ilçesine atanması nedeniyle veda programı düzenlendi.

Kaymakam Doğan Hanönü'den ayrılıyor, System.String[]

Hanönü Kaymakamı Hasan Doğan'ın Ağrı'nın Diyadin ilçesine atanması nedeniyle veda programı düzenlendi.

Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu salonunda düzenlenen programa Belediye Başkanı Serkan Uçar, Jandarma Bölük komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mesut Yıldız, İlçe Müftüsü Bayram Yılmaz, resmi kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, muhtarlar ve esnaf katıldı.

Doğan, ilçede yaklaşık 8 aydır görev yaptığını belirterek, "Hanönü'yü ve Hanönü halkını çok sevdim. Görev yaptığım süre boyunca kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyum içinde ilçeye hizmet etmeye çalıştım." dedi.

Uçar da Doğan'a verdiği hizmetler nedeniyle teşekkür ederek, "İlçemizde kamu hizmetlerinin verimli ve düzgün yapılması için gayret eden, iyi bir devlet adamı, çalışkan, her şeyden önemlisi iyi arkadaş ve dost olan Kaymakamımızın Diyadin'e atanması bizleri üzmüştür." diye konuştu.

Programın sonunda Uçar, Doğan'a plaket takdim etti.

Hasan Doğan, Diyadin, Hanönü, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:56 Kaynak: AA
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