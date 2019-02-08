Kaymakam Doğan Hes'te İncelemelerde Bulundu
44 dakika önce
Hanönü kaymakamı Hasan Doğan, Gökırmak Nehri'ndeki Demirci Hidroelektrik Santrali'nde (HES) incelemelerde bulundu.
Hanönü kaymakamı Hasan Doğan, Gökırmak Nehri'ndeki Demirci Hidroelektrik Santrali'nde (HES) incelemelerde bulundu.
İlçe Jandarma Bölük Komutanı Astsubay Başçavuş Mehmet Ali Güngör ile santralde incelemelerde bulunan Doğan, yetkililerden bilgi aldı.
Doğan, Gökırmak Nehri üzerinde yapılan, Vakıf Geymene Mahallesi Dereköy mevkisinden başlayıp 22 kilometre beton kanalla götürülen sudan Sinop'un Boyabat ilçesi Sakız köyü mevkisinde kurulan santralle elektrik üretildiğini söyledi.
Maliyeti 38 milyon dolar olan HES'te yılda 59,068 GWh elektrik üretimi yapılması hedefleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:52 Kaynak: AA
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