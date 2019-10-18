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Kaymakam Doğan, öğrencilerle bir araya geldi

2 saat önce

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, Mustafa Yardımcı Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Doğan, öğrencilerle bir araya geldi, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, Mustafa Yardımcı Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.


Kaymakam Saadettin Doğan, Okul İdaresi ve öğretmenlerle sohbet ederek okul hakkında Okul Müdürü Nevzat Güzel'den bilgi aldı. Kaymakam Doğan, daha sonra öğrenciler tarafından tasarlanan sağlık sokağı ve edebiyat sokağında yapılan yağlı boya çalışmalarını ve okul kütüphanesini inceledi. Program, Kaymakam Doğan ve beraberinde ki protokol üyelerinin okul pansiyonunda öğrencilerle yemek yemesi, öğrencilerin okul ve eğitim üzerine görüşlerini Kaymakam Doğan'a iletmesi ile sona erdi.


Kaymakam Saadettin Doğan'ın öğretmen ve öğrencilerle buluşma programına, ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçe Jandarma Komutanı Salih Furkan Sağlam, ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve ilçe Gençlik Merkezi Müdürü Nebi Bulut eşlik etti - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:18 Kaynak: İHA
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