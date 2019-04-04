Kaymakam Doğan, Uçar'ı Tebrik Etti
43 dakika önce
Hanönü Kaymakamı Hasan Doğan, Belediye Başkanlığına tekrar seçilen Serkan Uçar'ı ziyaret etti.
Hanönü
Kaymakamı Hasan Doğan
, Belediye Başkanlığına tekrar seçilen Serkan Uçar
'ı ziyaret etti.
Doğan, Uçar'ı tebrik ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Uçar da Doğan'ın ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirterek, yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Ziyarete İlçe Jandarma
Bölük Komutanı Jandarma Başçavuş Mehmet Ali Güngör
, İlçe Emniyet Amiri Burak Kızıltoprak ile Kaymakamlık
Yazı İşleri Müdürü Sevil Çelebi
de katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:38 Kaynak: AA
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