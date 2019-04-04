Son Dakika Haberleri: Kaymakam Doğan, Uçar'ı Tebrik Etti

Kaymakam Doğan, Uçar'ı Tebrik Etti

43 dakika önce

Hanönü Kaymakamı Hasan Doğan, Belediye Başkanlığına tekrar seçilen Serkan Uçar'ı ziyaret etti.

Kaymakam Doğan, Uçar'ı Tebrik Etti, System.String[]
Hanönü Kaymakamı Hasan Doğan, Belediye Başkanlığına tekrar seçilen Serkan Uçar'ı ziyaret etti.

Doğan, Uçar'ı tebrik ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Uçar da Doğan'ın ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirterek, yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyarete İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Başçavuş Mehmet Ali Güngör, İlçe Emniyet Amiri Burak Kızıltoprak ile Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Sevil Çelebi de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:38 Kaynak: AA

Jandarma, Hanönü, Serkan Uçar, Güncel
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