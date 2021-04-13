Kaymakam Doğanoğlu'na veda yemeği - Son Dakika

Afyonkarahisar İhsaniye ilçesinde Kilis'in Polateli ilçesine atanan Semih Doğanoğlu için veda yemeği verildi.

İhsaniye Belediyesi tarafından Kaymakam Doğanoğlu için Çaltepe sosyal tesislerinde veda yemeği verildi. Etkinlikte konuşan düzenlenen veda yemeği programında konuşan Kaymakam Doğanoğlu, "Görev yaptığımız süre boyunca İhsaniye ilçemiz için mücadele ettik. Bu süre zarfında başta belediye başkanlarımız ve kurum müdürlerimiz olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizlere yoldaşlık etiniz, arkadaşlık ettiniz. Özellikle turizme ile ilgili konularda çok ciddi yol aldık" dedi.

Veda yemeğine İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen'in yansı sıra İhsaniye İlçe Emniyet Amiri Salih Yağmur, İlçe Jandarma Komutan Vekili Adem Kaymak, kurum müdürleri ve davetliler katıldı. - AFYONKARAHİSAR