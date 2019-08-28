Son Dakika Haberleri: Kaymakam Doğramacı ADEM'i ziyaret etti
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Kaymakam Doğramacı ADEM'i ziyaret etti

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine yeni atanan Kaymakam Osman Doğramacı, gelir gelmez ilk ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Kaymakam Doğramacı ADEM'i ziyaret etti, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine yeni atanan Kaymakam Osman Doğramacı, gelir gelmez ilk ziyaretlerini gerçekleştirdi.

İlçeye yeni atanan Kaymakam Doğramacı ilk ziyaretini, ilçenin Aile Destek Merkezi'ne (ADEM) gerçekleştirdi. Kaymakam Doğramacı'yı kapıda, Yüksekova Aile Destek Merkezi Müdiresi Zübeyde Özcan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Doğan ve çalışanlar karşıladı. Kaymakam Doğramacı, Aile Destek Merkezinin binasını gezerek müdire Özcan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Doğramacı'nın çocuklarla ilgilenmesi ise gözlerden kaçamadı. ADEM Müdiresi Özcan, kaymakam Doğramacı'nın merkezlerini ziyaretlerinden dolayı memnun olduğunu söyledi. Ziyaretin ardından Kaymakam Doğramacı Aile Destek merkezinden ayrıldı.

Kaymakam Doğramacı'ya, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, ADEM Müdiresi Zübeyde Özcan ve Halk Eğitim Müdürü Osman Doğan eşlik etti. - HAKKARİ
Osman Doğan, Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:18 Kaynak: İHA
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