Kaymakam Doğramacı asfalt çalışmalarını denetledi

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, başlatılan sıcak asfalt çalışmalarını inceleyerek esnafı ziyaret etti.



Hakkari Valiliğinin girişimleri sonucu Karayolları Bölge Müdürlüğünün destekleriyle Milli Egemenlik Caddesi'nde başlatılan asfalt çalışmalarını denetleyen Kaymakam Osman Doğramacı, vatandaşlar tarafından sevgi seliyle karşılaştı. Kaymakam Doğramacı'ya teşekkür ederek memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, çay ikramında da bulundular.



İlçeyi çamurdan kurtarma çabasında olduklarını belirten Yüksekova Kaymakamı Doğramacı, "Yaklaşık 10 gün önce başlattığımız çalışmaların bir kısmını tamamladık. Caddelerimiz asfaltla buluşmaya başladı. Hava şartları müsaade ettiği sürece ve Allah izin verdiği sürece bu işi tamamlamaya gayret göstereceğiz. Bugünde sıkıntı yollarımızda incelemelerde bulunup tespitler gerçekleştirdik. Bir takım artı yapılacak yerler var ve onları da programa dahil etmeyi düşünüyoruz. Tabii bu çalışmalarımızın yanında esnafımızı da ziyaret ettik. Fikir alışverişinde bulunabileceğimiz noktaları da kendileriyle görüştük. Gördüğüm kadarıyla Yüksekovalı hemşehrilerimiz yapılan çalışmalardan memnun. İnşallah bu şekilde devam edecek. Yüksekova'yı çamurdan kurtarmaya başladık. Her alanda Yüksekova'yı güzel bir şehir olarak inşa etmek için yola çıktık. İşte 10 günde geldiğimiz nokta bu. İnşallah bundan sonraki süreçte hem mevsimsel olarak, hem de vatandaşlarımızın kendi üzerlerine düşen işleri yapmalarıyla bitireceğiz. Daha önce de bir duyuruda bulunmuştuk. Vatandaşlarımızın yeni yapılan kanalizasyon ve su şebekesine bağlantılarını yapmaları gerekiyor ki asfalt atılabilsin. Bu konuda bize yardımcı olmalarını talep ettik. Elbirliğiyle bir Yüksekova inşa edeceğiz inşallah. Bundan sonra da biz inanıyoruz ki, Yüksekova farklı bir şekilde anılacak. Algıdaki Yüksekova'yı değiştiriyoruz artık. Yova'dan Yuvaya diyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ