Kaymakam Doğramacı "Ben de Varım" standını ziyaret etti - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Osman Doğramacı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) başlatılan "Ben de Varım" kampanyası kapsamında oluşturulan standı ziyaret etti, bağış yaptı.

İlçe esnafı ziyaret eden Doğramacı, AFAD tarafından yürütülen 'Ben de Varım' kampanyasına destek olma çağrısında bulundu.

Doğramacı, yurdun dört bir yanında meydana gelen yangın ve selden dolayı yaraların sarılması için Yüksekova olarak "biz de varız" dediklerini belirtti.

Hem halkı bilgilendirmek hem de bilinçlendirmek amacıyla bir sürecin başlatıldığına dikkati çeken Doğramacı, kaymakamlık ile kurum ve kuruluşların işbirliğiyle bir stant açıldığını söyledi.

"Niyetimiz ülkenin doğusu batısı kuzeyi ve güneyi olmadan herkesin bir ve beraber olarak el ele birlik içerisinde olan bir millet olduğumuzun göstergesi olarak böyle bir stant açtık." diyen Doğramacı, şöyle devam etti:

"Buradaki arkadaşlarımızın amacı para toplamak değil, bilinçlendirmek. İlçemizden gidecek her bir kuruşu, kardeşliğin, gönüldaşlığın bir simgesi olarak anlatmak istiyoruz. Ticaret ve sanayi odamız, esnafımız, kurum ve kuruluşlarımız kendi aralarında yaptıkları yardımları bir araya getirdiler. İlçemiz adına ciddi bir yardım kampanyası başlattık. Yardım eden bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu bir gönül meselesidir. Yardım etmekte bir nasiptir. Bu doğal afetler yarın burada da olabilir. Birbirimize yardım konusunda bilinçlenmemiz lazım."