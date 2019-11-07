Son Dakika Haberleri: Kaymakam Doğramacı çalışmaları denetledi
Son Dakika Güncel Kaymakam Doğramacı çalışmaları denetledi

Kaymakam Doğramacı çalışmaları denetledi

7 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, devam eden çalışmaları denetledi.

Kaymakam Doğramacı çalışmaları denetledi, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, devam eden çalışmaları denetledi.


Başlatılan bitümlü sıcak karışım (BSK) yol asfaltlama çalışmaları kapsamında Milli Egemenlik ve Anafartalar caddeleri tamamen asfaltlanırken, Kültür Sanat Caddesi'nin bir bölümü de asfaltlandı. 23 Nisan Caddesi'nin Cengiz Topel Caddesi'ne bağlanan yolunda ise zemin hazırlık çalışmaları devam ediyor.


Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, rutin olarak incelemelerde bulunduğu söz konusu yol çalışmalarını bugün de yerinde takip etti. İlgili birim amirlerinden çalışmaların gidişatı ile ilgili detaylı bilgi alan Doğramacı, yol üzerinde bulunan esnafı da ziyaret etti. Talep ve sorunlarını dinlediği esnafla bilgi alışverişinde bulunan Doğramacı'ya; Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Servet Canlı, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Fen İşleri ile İmar İşleri Müdürü Erol Zirek v İpek Mahallesi Muhtarı Murat Balin eşlik etti. - HAKKARİ

Yüksekova, 23 Nisan, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan etti
Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 00:20:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Doğramacı çalışmaları denetledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]