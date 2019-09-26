Kaymakam Doğramacı'dan çiftçilere ziyaret

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, ilçeye bağlı Akocak köyündeki çiftçileri ziyaret etti.



İlçeye bağlı Akocak köyüne giden Kaymakam Doğramacı, çiftçilerin yetiştirdiği mandaları yakında inceleyerek bilgi aldı. Daha sonra üretilen Aspir bitkisini yerinde inceleyen Doğramacı'ya, İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit de eşlik etti. - HAKKARİ