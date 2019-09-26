Son Dakika Haberleri: Kaymakam Doğramacı'dan çiftçilere ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Doğramacı'dan çiftçilere ziyaret

54 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, ilçeye bağlı Akocak köyündeki çiftçileri ziyaret etti.

Kaymakam Doğramacı'dan çiftçilere ziyaret, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, ilçeye bağlı Akocak köyündeki çiftçileri ziyaret etti.


İlçeye bağlı Akocak köyüne giden Kaymakam Doğramacı, çiftçilerin yetiştirdiği mandaları yakında inceleyerek bilgi aldı. Daha sonra üretilen Aspir bitkisini yerinde inceleyen Doğramacı'ya, İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit de eşlik etti. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ümit Nazlı Boyner, araçta sigara içenlere kesilen cezaları eleştirdi: Özel araba eşittir özel alan, kime ne?
Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Müjdat Gezen ceza almadı 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara cezası kesildi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Neşet Ertaş'ın "Sen benimsin, ben seninim" türküsünü seslendirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 11:27:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Doğramacı'dan çiftçilere ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]