Kaymakam Doğramacı'dan çiftçilere ziyaret
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Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, ilçeye bağlı Akocak köyündeki çiftçileri ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:33 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, ilçeye bağlı Akocak köyündeki çiftçileri ziyaret etti.
İlçeye bağlı Akocak köyüne giden Kaymakam Doğramacı, çiftçilerin yetiştirdiği mandaları yakında inceleyerek bilgi aldı. Daha sonra üretilen Aspir bitkisini yerinde inceleyen Doğramacı'ya, İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit de eşlik etti. - HAKKARİ
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