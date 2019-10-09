Son Dakika Haberleri: Kaymakam Doğramacı'dan üs bölgelerine ziyaret
Son Dakika Güncel Kaymakam Doğramacı'dan üs bölgelerine ziyaret

Kaymakam Doğramacı'dan üs bölgelerine ziyaret

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, ilçedeki askeri üs bölgelerini ziyaret etti.

Kaymakam Doğramacı'dan üs bölgelerine ziyaret, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, ilçedeki askeri üs bölgelerini ziyaret etti.


İlçeye bağlı Orta Tepe, Göllerbaşı ve Düztepe üs bölgelerini gezen Kaymakam Doğramacı, askerle bir araya gelerek sohbet etti. Nöbet tutulan yerleri ve güvenlik yollarını yerinde inceleyerek bilgi alan Kaymakam Doğramacı, "Birçok güzellikle dünyanın sayılı coğrafyalarından birine sahip olan Yüksekova'nın enerjisini farklı şeylerle heba ettiğini üzülerek gördüm. Yüksekova'nın artık kaybedecek ne bir kuruşu, ne de bir saniye zamanı vardır. Samimiyetle, gayretle, alın terimizle sahip olduğumuz zenginlerimizden ve değerlerden yarınımızı inşa etme günüdür" dedi.


Doğramacı'ya 7. Hudut Alay Komutanı Albay Hasan Koyuncu da eşlik etti. - HAKKARİ

Yüksekova, Düztepe, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Trump: Türkiye, Avrupa'nın geri almayı reddettiği DEAŞ'lı teröristlerin sorumluluğunu üstlenmeli
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, YPG/PKK'ya desteğini açıkladı Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu anlattı! Erdoğan, Trump'a resti çekmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 14:54:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Doğramacı'dan üs bölgelerine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]